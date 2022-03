Atestar o depósito com diesel já é 18 euros mais caro do que em 2021

O petróleo e os derivados (gasolina e gasóleo) arrancaram em 2022 com um "rally" nas cotações devido ao impacto do conflito entre Rússia e Ucrânia. Desde o início do ano, o custo do gasóleo nos postos de abastecimento aumentou 25%, enquanto a gasolina ficou 16% mais cara. O peso para as carteiras das famílias sobe ainda mais com o disparo esperado na segunda-feira.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...