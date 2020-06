Colapso do petróleo ajudou Goldman a atingir receitas de mil milhões

O colapso dos preços do petróleo para valores negativos gerou perdas acentuadas a muitos investidores e produtores da matéria-prima.

Mas as quedas históricas nas cotações da matéria-prima não foram negativas para todos e os bancos de investimento tiraram partido das movimentações buscas dos preços.

É o caso do Goldman Sachs, que nos primeiros cinco meses de 2020 atingiu 1 bilião de receitas na unidade de trading de matérias-primas, o que representa o melhor resultado dos últimos 10 anos nesta que já foi uma das divisões estrela do banco e tinha perdido brilho nos últimos tempos.

Segundo a Bloomberg, este desempenho positivo ficou a dever-se sobretudo ao trading de petróleo, que durante este período chegou a transacionar em valores negativos pela primeira vez na história.

Como o Goldman Sachs estava na altura posicionado para uma queda nas cotações do petróleo, conseguiu beneficiar com o colapso nos cotações, bem como com as oscilações bruscas que se seguiram nas sessões seguintes.