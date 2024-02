FAO: Preços dos alimentos caem em janeiro com ajuda dos cereais e carne

O índice de preços dos alimentos da FAO, que acompanha as cotações de cinco matérias-primas, caiu 10,4% em janeiro, face ao mesmo mês do ano passado. Encarecimento do açúcar foi ofuscado pela queda de preço da carne e dos cereais, sobretudo do trigo.

