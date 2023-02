Matérias-primas: 2023 terá um sabor amargo ou o superciclo vai prosseguir?

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O mercado das matérias-primas foi um dos poucos que mantiveram o fôlego em 2022, com o índice de matérias-primas S&P Goldman Sachs – que é a referência no complexo das "commodities" – a subir 26%, depois de no ano anterior ter já arrecadado um retorno de 37,1%.



Apesar de nem todos os grandes grupos de "commodities" terem tido um desempenho brilhante – a energia e os produtos agrícolas sobressaíram como um ...