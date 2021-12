Matérias-primas agrícolas brilham em 2021. Há 25 anos que o café não subia tanto

Apenas a borracha e o cacau perderam terreno no acumulado do ano. As restantes "commodities" agrícolas registaram subidas, com o café a marcar a melhor valorização desde 1996. Já o trigo não subia tanto há 11 anos. E a vedeta foi a aveia, a disparar 88%.

Matérias-primas agrícolas brilham em 2021. Há 25 anos que o café não subia tanto









