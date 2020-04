Pandemia deixa sucata de cobre mais cara que metal refinado

Nas últimas semanas, o custo da sucata foi similar ou até superior ao preço do cobre refinado, segundo os dados do Mercado de Metais de Xangai. É uma ocorrência rara num setor em que a diferença é frequentemente medida em milhares de yuans por tonelada, e pode ajudar a elevar os preços do cobre no maior consumidor do mundo.

A oferta de cobre no mercado chinês está mais apertada em duas frentes. A disponibilidade do metal industrial diminui com a menor produção das minas no exterior e o fornecimento de um substituto essencial, a sucata de cobre, também está em queda devido aos constrangimentos associados à pandemia do novo coronavírus.

Nas últimas semanas, o custo da sucata foi similar ou até superior ao preço do cobre refinado, segundo os dados do Mercado de Metais de Xangai. É uma ocorrência rara num setor em que a diferença é frequentemente medida em milhares de yuans por tonelada, e pode ajudar a elevar os preços do cobre no maior consumidor do mundo.

O metal é frequentemente usado como termómetro da economia devido ao seu amplo uso no setor de construção, bens de consumo e transmissão de energia. Mas, neste caso, a escassez de matéria-prima que impulsiona os preços tem mais a ver com o impacto do coronavírus nas cadeias de fornecimento e nas perspectivas de crescimento global.

"O mercado da sucata de cobre está especialmente apertado, já que mal vemos fornecimentos do exterior", comentou Ma Zhijun, analista da Mysteel Global. "Existe uma quantidade muito limitada a circular no mercado doméstico".





A China é a maior compradora mundial de minério de cobre e a maior fundidora, deixando o país vulnerável ao impacto da pandemia nas minas da América do Sul e interrupções da produção e do comércio de resíduos de cobre de regiões como Europa e Sudeste Asiático. As importações de minério por parte da China no ano passado foram cerca de cinco vezes maiores do que as compras de sucata em termos de teor de cobre.

A escassez de sucata está a verificar-se numa altura em que a procura doméstica por cobre refinado recupera gradualmente depois de grande parte da economia ter ficado paralisada em fevereiro. Os stocks começam a cair e os preços recuperam dos mínimos de 2016 atingidos no final de março, num contexto de apoio político na China e de medidas sem precedentes em todo o mundopara reativar o crescimento.