Petróleo sobe mais de 1%

O petróleo está a subir mais de 1% com a especulação de que os EUA podem tomar medidas diplomáticas contra o Irão, o que afectará as exportações daquele país.

Reuters

O petróleo está a subir mais de 1% esta quarta-feira, 21 de Março, com o aumento da especulação de que os EUA vão tomar medidas diplomáticas contra as exportações do Irão, membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).



Depois de na terça-feira passada, o Brent, referência para Portugal, ter subido mais de 2%, hoje volta a subir e a atingir o valor mais alto das últimas seis semanas.



O Brent do Mar do Norte, referência para Portugal sobe 1,23% para 68,24 dólares por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, ganha 1,05% para 64,21 dólares.



A subida dos preços do petróleo surge depois de Donald Trump ter defendido o abandono dos EUA do acordo nuclear do Irão, o que eleva o risco das exportações de petróleo daquele país serem afectadas por sanções. Isto num momento em que Mohamed Bin Salman, ministro da defesa da Arábia Saudita, começa a sua visita em solo americano.



"A possibilidade de novas sanções contra o Irão tem sido o principal problema dos últimos dias", afirma Carsten Fritsch, analista do Commerzbank AG, à Bloomberg. O mesmo responsável salienta que "as sanções petrolíferas contra o Irão terão um impacto maior num mercado subfornecido do que num mercado com abastecimento elevado".

Apesar de a OPEP e os seus aliados perspectivarem que o mercado petrolífero esteja equilibrado até ao final de Setembro - devido aos cortes de produção implementados por este cartel -, o Citigroup Inc. admite que esse equilíbrio não dure muito tempo. Isto numa altura em que os investidores continuam cautelosos em relação às reservas dos EUA.