Preço da bica pode aumentar até ao final do ano

Ricardo Evangelista, analista sénior da ActivTrades, considera que o preço a pagar pela "bica" pode vir a subir, fruto do aumento das cotações do café e do açúcar nos mercados internacionais.

Parece que os piores receios, relacionados com a geada que tem afetado o estado de Minas Gerais no Brasil, não se concretizaram. No entanto, estima-se que ...