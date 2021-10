Acordo nuclear do Irão pode aliviar preços do petróleo

A reativação do acordo entre Teerão e a comunidade internacional poderá permitir que o petróleo iraniano seja injetado no mercado, atenuando a escalada dos preços do crude.

