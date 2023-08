Arábia Saudita prolonga corte na produção de petróleo até setembro

para nove milhões de barris/dia em julho, de cerca de 10 milhões de barris/dia em maio, a maior redução em anos

A Arábia Saudita vai prolongar a decisão unilateral de cortar na produção de petróleo até setembro, o que significa que vai haver menos um milhão de barris do ouro negro por dia a circular no mercado. Além disso, os sauditas também deixaram no ar a possibilidade de mais cortes no futuro e também mais profundos.O anúncio da renovação do corte para nove milhões de barris por dia já levou os futuros do crude Brent do Mar do Norte subirem 1,7% esta quinta-feira.A medida destina-se a "reforçar os esforços de precaução feitos pelos países da OPEP+ com o objetivo de apoiar a estabilidade e o equilíbrio dos mercados petrolíferos", refere o país numa nota que a Bloomberg teve acesso.Em junho, o país já tinha decidido cortar a produção de petróleo numa medida unilateralApesar de o país não ter aumentado o volume do corte, a história pode ser diferente no futuro, já que o país poderá necessitar que o preço do barril ascenda a 100 dólares para cobrir os gastos do governo, de acordo com a Bloomberg Economics.