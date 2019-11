Barril de Brent vai ter um rival no Médio Oriente

Os mercados do petróleo contam atualmente com dois crudes de referência nos mercados internacionais. São eles o barril de Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e "benchmark" para a Europa, e o West Texas Intermediate, com a mesma posição de destaque nos Estados Unidos. Agora, a Intercontinental Exchange, a bolsa onde negoceia o barril londrino, quer uma nova referência para o setor com "sede" em Abu Dhabi, o Murban.





As gigantes do setor BP, Total, Inpex, Vitol, Shell, Petrochina, a coreana GS Caltex, a japonesa JXTG e a tailandesa PTT alinham como parceiras nesta iniciativa. O plano é lançar a ICE Futures Abu Dhabi (IFAD), que irá assentar na produção da Abu Dhabi National Oil Co’s (ADNOC).