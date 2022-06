Consultora: Angola é dos exportadores africanos de petróleo menos afetado pela guerra na Ucrânia

A consultora Oxford Economics considerou hoje que Angola será um dos países africanos exportadores de petróleo menos afetados pelas consequências da guerra na Ucrânia, principalmente devido à subida do preço do petróleo, determinante para a evolução da economia."Angola deverá ter um impacto menos severo, quando comparado com os seus parceiros africanos devido ao aumento das receitas com o petróleo; uma produção mais estável e o elevado preço do petróleo resultaram num fluxo de petrodólares durante o último ano, que fortaleceu a taxa de câmbio do kwanza e melhorou a opinião sobre o crédito soberano do país", escrevem os analistas da Oxford Economics.No comentário ao impacto da guerra na Ucrânia nos países exportadores de petróleo, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os economistas salientam que, para além destes fatores, "as melhorias no 'rating' atribuído pela Fitch e da Standard & Poor's (S&P), bem como a emissão de 1,75 mil milhões de dólares [1,67 mil milhões de euros] em abril, cuja procura foi o dobro da oferta, é um testemunho da melhoria da confiança dos investidores na evolução da dívida angolana".Ainda assim, salientam, "a produção de Angola continua abaixo da quota permitida pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o que significa que a posição externa do país podia beneficiar mais se Angola conseguir, de forma sustentada, aumentar a produção e exportação petrolífera".Em maio, Angola superou a Nigéria como o maior produtor de petróleo na África subsaariana, mas essencialmente à custa da redução da produção da Nigéria, já que a produção angolana continuou mais ou menos estável, à volta de 1,1 milhões de barris por dia, em média.Tal como acontece com outros países exportadores de petróleo, o elevado preço dos combustíveis é positivo para as contas públicas; no caso de Angola, o preço atual à volta de 120 dólares é mais do dobro dos 59 dólares por barril previsto no orçamento para este ano, e acima da previsão da Oxford Economics de 105 dólares por barril para o conjunto deste ano."Os países africanos exportadores de petróleo deverão registar melhoras vincadas nas contas externas, depois de terem sofrido duramente em 2020, quando os preços do petróleo se afundaram, e os cortes na produção foram implementados", concluem os analistas.A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia, que mereceu a condenação de grande parte da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e a imposição de sanções à Rússia.