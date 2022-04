OPEP revê em baixa previsão de crescimento da procura de petróleo

A OPEP reviu hoje em baixa a sua previsão de crescimento na procura mundial de crude este ano, no meio da incerteza pela invasão russa da Ucrânia e das sanções impostas por países ocidentais a Moscovo.No seu relatório de abril, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) explica que a correção da previsão de crescimento da procura em 2022, de 4,29% para 3,79%, reflete a deterioração das perspetivas para a conjuntura global, dado "o impacto do conflito na Europa de Leste e os efeitos atuais da pandemia".Com base nos seus cálculos, a OPEP prevê agora um crescimento de 3,9% da economia mundial em 2022, ou seja, um recuo em relação aos 4,2% que antecipava há um mês.Em relação às previsões de consumo petrolífero, houve uma redução de 410.000 barris por dia para 100,5 milhões de barris diários de petróleo este ano - uma subida de 3,79% em relação a 2021, mas um crescimento inferior ao que era esperado quatro semanas antes.As correções em baixa são mais acentuadas no atual trimestre, sendo esperado depois um maior impulso durante o verão.Hoje, os preços do barril de petróleo voltaram a subir nos mercados internacionais, impulsionados por um alívio das medidas de confinamento da China para travar a pandemia de covid-19.