Países do Golfo com margem para aumentar produção de petróleo

Amos Hochstein, um oficial norte-americano que acompanhou a visita recente do presidente Joe Biden à Arábia Saudita. "Não estamos a falar só desse país", indicou ele apontando também para o Kuweit e os Emirados Árabes Unidos. "Há capacidade adicional. Há margem para que se aumente a produção".

O presidente dos EUA esteve na Arábia Saudita para convencer os líderes do país a produzirem mais petróleo de forma a poder baixar os preços da matéria-prima e, em consequência, aliviar o custo dos combustíveis nos consumidores, numa altura em que a gasolina bateu nos Estados Unidos o máximo histórico de cinco dólares por galão (aproximadamente 1,32 euros por litro).Os preços do crude dispararam na sequência da invasão militar da Ucrânia e consequentes sanções à Rússia, um dos maiores produtores mundiais. Ainda assim, recentemente têm sofrido um movimento de alívio, tendo os mercados encerrado na sexta-feira com os preços do barril negociado em Nova Iorque abaixo da marca dos 100 dólares.