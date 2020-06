Taxas dos superpetroleiros caem com falta de incentivo para armazenamento

O mercado de petróleo começa a azedar para os donos dos superpetroleiros, que entregam cerca de 20% do crude mundial.

Em março, os preços do petróleo mergulharam num padrão de baixa conhecido como contango. Isso significava que as cargas para fornecimento imediato eram vendidas com grandes descontos, porque o mercado do petróleo à vista estava saturado. Se os operadores encontrassem um local barato o suficiente para armazenar os barris – como no mar –, então poderiam vendê-los posteriormente com milhões de dólares de lucro.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados mudaram as regras desse jogo. Ao retirarem uma quantidade sem precedentes de petróleo do mercado global, os países produtores fizeram com que os preços imediatos das cargas fossem negociados com altos prémios – por outras palavras, anulando a estratégia do contango – e reduziram a quantidade de crude que precisa ser transportada.

"O incentivo para acumular stocks diminuiu, e estimamos uma queda gradual dos stocks ao longo dos próximos meses", comentaram os analistas da Clarksons Platou, como Frode Morkedal, num relatório divulgado na quinta-feira.

"Começamos a ver isso nos mercados dos petroleiros, onde os níveis de armazenamento flutuante caíram 100 milhões de barris desde o início de maio", acrescentaram.

Fora da Ásia, onde um número crescente de navios-tanque espera para descarregar na China, o armazenamento flutuante cai constantemente há várias semanas, de acordo com dados da Vortexa, uma empresa de "research".

As taxas diárias da rota de referência entre a Arábia Saudita e a China para os superpetroleiros caíram para cerca de 21.000 dólares por dia na quarta-feira, 24 de junho, segundo os dados da Bolsa do Báltico, em Londres. Em março, esses preços chegaram a subir para 250.000 dólares.