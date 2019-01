As bolsas europeias estão a negociar com sinal vermelho, numa altura em que é a cautela que domina os investidores, antes da reunião da Fed e das negociações entre China e EUA. O euro, o petróleo e o ouro também seguem com sinal negativo.

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,39% para 5.132,09 pontos

Stoxx 600 perde 0,36% para 356,56 pontos

Nikkei desvalorizou 0,60% para 20.649,00 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 0,5 pontos para 1,654%

Euro recua 0,09% para 1,1396 dólares

Petróleo em Londres cai 1,51% para 60,71 dólares o barril

Bolsas europeias arrancam semana em queda





As bolsas europeias estão a negociar com sinal vermelho esta segunda-feira, 28 de janeiro, depois de terem atingido, na última sessão, o valor mais alto desde 4 de dezembro.

As praças europeias prolongam assim o pessimismo da sessão asiática, depois de ter sido divulgado que os lucros das indústrias chinesas desceram em dezembro pelo segundo mês consecutivo, aumentando os receios em torno da desaceleração da economia.

Por outro lado, os investidores já estão de olhos postos na reunião da Fed, na quarta-feira, e na deslocação de responsáveis do governo chinês a Washington, nos dias 30 e 31 de janeiro, para mais uma ronda de negociações sobre a guerra comercial.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, desliza 0,36% para 356,56 pontos.

Por cá, o PSI-20 cai 0,39% para 5.132,09 pontos, penalizado sobretudo pela Galp Energia, que desvaloriza 1,83% para 13,695 euros, depois de a empresa ter revelado que a sua produção de petróleo aumentou 12% no quarto trimestre, ligeiramente abaixo do esperado pelos analistas.