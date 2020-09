Debate "caótico" entre Trump e Biden deixa bolsas sem rumo. Petróleo a caminho da primeira queda mensal desde abril

09h15

Europa sem tendência após debate presidencial vazio de ideias

As principais bolsas europeias abriram a sessão desta quarta-feiras em queda, mas foram aligeirando o sentimento na primeira hora de negociação. Agora, o índice de referência para o continente (Stoxx 600) ganha 0,05% para os 361,67 pontos, mas a maioria das praças do continente continua ainda "no vermelho".



Exemplo disso é o português PSI-20 (-0,09%), mas também o alemão DAX 30 (-0,07%) e o francês CAC 40 (-0,31%).



Os investidores estão ainda a assimilar o resultado do primeiro debate presidencial entre Joe Biden e Donald Trump, que teve lugar durante a madrugada em Lisboa.



O frente a frente entre o democrata e o republicano foi pautado pela troca de insultos e acusações mutúas, mas trouxe poucas ideias novas para cima da mesa, naquele que alguns analistas já consideram como um dos piores debates da corrida presidencial norte-americana da história.



Apesar da nuvem de fumo que resultou deste confronto, há uma ideia que parece estar cda vez mais reforçada. É cada vez mais improvável, pela postura apresentada, que Donald Trump aceite uma transição pacífica do lugar, em caso de derrota, o que poderá levar novamente os mercados ao tapete, devido a toda a instabilidade criada.



Apesar da má influência vinda do outro lado do oceano Atlântico, os dados do emprego da Alemanha foram positivos, uma vez que o número de desempregados caiu mais do que o previsto em setembro.



Hoje é esperada também a divulgação da taxa de inflação e as vendas a retalho em agosto na Alemanha, bem como o PIB do segundo trimestre no Reino Unido e a inflação de setembro em França e Itália.