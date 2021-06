Europa renova recordes mas inflação contém entusiasmo

18h06

Petróleo recua de máximos com mira no Irão

O "ouro negro" segue em terreno negativo, depois de já ter estado hoje a negociar em alta.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em julho segue a ceder 0,245% para 69,45 dólares por barril. Isto depois de já ter hoje negociado acima dos 70 dólares, em máximos de outubro de 2018.

Já o contrato de julho do Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, recua 0,25% para 71,71 dólares.

O Brent transacionou na passada sexta-feira nos 72,17 dólares, o que não acontecia desde maio de 2019.

A pressionar agora as cotações estão as conversações previstas para esta semana entre o Irão e as potências mundiais em torno do seu programa nuclear – que, se chegarem a bom porto, implicarão a entrada de mais petróleo no mercado por força do levantamento das sanções contra Teerão.