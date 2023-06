Ásia fecha mista e Europa mira o verde. Todos à espera de Powell e da Fed

há 23 min. 07h53

Petróleo sobe à boleia das (boas) notícias dos EUA e China

O petróleo avança tanto em Londres como em Nova Iorque. O sentimento está a ser motivado pelas notícias que dão conta do número de barris que os EUA vão comprar para reabastecer as reservas e que revelam que Pequim está a preparar um pacote de estímulos para impulsionar a economia chinesa.





O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – cresce 0,29% para 69,62 dólares por barril.





O Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – sobe 0,40% para 74,59 dólares por barril.





Washington planeia comprar 12 milhões de barris de crude para reabastecer as reservas estratégias de acordo com fontes familiarizadas com o processo.



Os investidores estão ainda animados com a notícia de que a China vai executar um plano de estímulos para recuperar a economia. O mercado está ainda a digerir as novas quotas de importação de crude, publicadas por Pequim, que dizem respeito às empresas privadas e "traders" para este ano.