Petróleo recupera, euro desvaloriza. Europa mista com os olhos nos EUA e China

09h59

Europa arranca mista com atenções centradas nos EUA e na China

As bolsas europeias arrancaram a sessão de forma mista, numa altura em que as empresas continuam a apresentar resultados e que os investidores estão atentos a uma possível escalada de tensão entre as duas maiores economias mundiais, a China e os Estados Unidos.



O "benchmark" Stoxx 600 caiu 0,53% para 435,14 pontos, pressionada por praticamente todos os setores, sobretudo pelo do retalho e da tecnologia. A travar maiores perdas esteve o setor do petróleo, impulsionado pelas contas da BP, que viu os lucros subirem novamente no segundo trimestre.



Nas restantes praças europeias, Frankfurt recua 0,57%, Paris desce 0,35%, Amesterdão cai 0,77% e Milão cede 0,68%. Apenas Portugal e Espanha sobem, 0,8% e 0,10%, respetivamente.



Os resultados trimestrais acima do esperado estão a dar sinais de como as empresas lidam com as adversidades, numa altura em que as taxas sobem e a procura diminui. Apesar de considerar que os mercados caminham "um pouco para a segurança", Mark Taylor, negociador da Mirabaud Securities, afirma que a visita de Nancy Pelosi a Taiwan, marcada para esta terça-feira, e os sinais de um abrandamento do crescimento da economia, estão a despertar "uma certa aversão ao risco".