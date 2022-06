Efeito Lagarde não dura e juros das dívidas voltam a agravar. Bolsas europeias cedem

há 42 min. 10h36

Ouro mantém posição após maior ganho em três meses

O ouro teve a maior valorização em três meses em reação ao tombo tanto do dólar como das "yields" das Treasuries norte-americanas no seguimento da reunião da Reserva Federal dos EUA. Apesar de ter subido juros em 75 pontos base (o que não aconteceu há 28 anos), o presidente Jerome Powell garantiu que um aumento de tal dimensão não se tornaria comum.



Taxas mais elevadas tendencialmente diminuem o apelo do ouro (que não paga juros), embora os receios sobre uma desaceleração económica e as persistentes pressões dos preços tenham sustentado a procura pelo ativo-refúgio.



As palavras de Powell foram vistas como afastar o cenário de uma série de grandes aumentos. O "dot plot" – um mapa que mostra como cada representante do banco central estima as mexidas nos juros diretores – aponta para uma subida de 50 pontos base dos juros diretores em todas as restantes reuniões deste ano da Fed, ou seja: em julho, setembro, novembro e dezembro.

De acordo com o "dot plot", a Fed aponta para que a taxa diretora esteja nos 3,4% no final de 2022, 3,8% no final de 2023 e 3,4% no final de 2024.





"O ouro tem sido historicamente considerado como um "hedge" de inflação, embora essa correlação não tenha ocorrido no ano passado, pois os investidores procuraram sobreponderar o dólar norte-americano em vez disso, à medida que as taxas de juros aumentam significativamente", explica David Chao, estratega de mercado global da Ásia-Pacífico (excluindo Japão) na Invesco Ltd, à Bloomberg."Ainda assim, a economia global está a desacelerar, como seria esperado, dada a política monetária restritiva das economias desenvolvidas", sublinha. Esta quinta-feira, o ouro segue a valorizar 0,13% para 1.832 dólares por onça.