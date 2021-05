Europa cede no último dia de maio mas fixa quarto ganho mensal consecutivo

17h31

Europa recua pela primeira vez em nove dias mas soma quarto mês de ganhos

As bolsas europeias recuaram na derradeira sessão de maio, com exceção da praça grega, tendo o Stoxx 600 aliviado dos máximos históricos de sexta-feira e registado a primeira queda nas últimas nove sessões.



O dia foi marcado pelos feriados nos EUA e Reino Unido, com o volume negociado a ser bem inferior ao habitual.



Ainda assim, o Stoxx 600 soma o quarto mês consecutivo com saldo positivo e acumula uma subida de 12% desde o início do ano, impulsionado pelas garantias do BCE de que não irá abrandar os estímulos devido às pressões inflacionistas temporárias, sendo que a inflação na Alemanha atingiu em maio a maior subida desde outubro de 2018. Os preços também aceleraram em Espanha e Itália, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira.



A maioria dos setores fechou no vermelho hoje, com destaque para as "utilities".