Petróleo recua após aumento de produção da OPEP+. Bolsas asiáticas subiram

07h34

Bolsas a meio gás mostram ânimo nos EUA e na Ásia

Os futuros das ações norte-americanas estão a negociar em alta na pré-abertura desta segunda-feira, acompanhando a tendência registada na sessão asiática, numa altura em que os investidores estão a digerir os dados inesperadamente fortes relativos ao emprego nos Estados Unidos.



Durante a madrugada em Lisboa - cujo índice hoje não negoceia, assim como as restantes bolsas na Europa - registou-se um ganho no Japão e uma queda ligeira na Coreia do Sul. Na China, em Hong Kong e também na Austrália as bolsas estiveram encerradas.



Os futuros do norte-americano S&P 500 alargaram o ciclo de ganhos desde sexta-feira, depois de os dados sobre o emprego terem revelado uma criação de postos de trabalho superior ao que seria esperado e um máximo em sete meses.



A resiliência da maior economia do mundo e a aparente recuperação mais ágil do que o previsto estão a conduzir a uma subida dos juros do Tesouro a dez anos, que neste momento se encontram nos 1,72%, perto de máximos de 14 meses.



Nos próximos dias, os investidores estarão atentos ao debate em torno do novo pacote orçamental que foi apresentado por Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, na semana passada, no valor de 2,25 biliões de dólares.