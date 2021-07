Europa pintada de verde no arranque do segundo semestre. Petróleo a subir em dia de OPEP

09h08

Bolsas europeias sobem com turismo a liderar

Apesar de a variante Delta estar a espalhar-se por vários países da Europa e também nos Estados Unidos, o setor do turismo é o que mais valoriza na manhã desta quinta-feira, corrigindo das recentes quedas que tem registado à boleia de todas as restrições à circulação impostas devido à pandemia.



Hoje, o setor avança quase 2% e lidera os ganhos matinais entre os pares no "velho continente", com a francesa Sodexo (4,75%) e a britânica Easyjet (3,7%) a serem as que mais valorizam até ao momento.



O índice Stoxx 600, que agrupa as 600 maiores empresas da Europa e que serve de referência para a região, está a ganhar 1,02% para os 457,49 pontos.





No entanto, a velocidade da recuperação económica continua a centrar as atenções dos investidores, num dia em que serão divulgados mais dados sobre o emprego nos Estados Unidos.





Na primeira metade do ano, as ações mundiais registaram um dos melhores semestres da sua história, impulsionadas pelas expectativas de uma recuperação robusta da economia, à boleia do programa de vacinação e dos apoios monetários e orçamentais.