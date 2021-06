Bolsas europeias atingem novo recorde em sétima sessão de ganhos

09h25

Europa em máximos na sétima sessão consecutiva de ganhos

As principais praças europeias estão pintadas de verde, naquela que é a sétima sessão consecutivo de ganhos na Europa.



O Stoxx 600, o índice de referência no velho continente, está a valorizar 0,33%. Os ganhos registados pelos setores do petróleo, que avança 0,94% nesta sessão, está impulsionar a subida nesta sessão. Em destaque estão também o setor da tecnologia, que ganha 0,75%, e o setor das telecomunicações, que está a avançar 0,71%.



Já em queda estão os setores automóvel, que desvaloriza 0,21%, e o setor as viagens, que deprecia 0,02%.



As principais praças europeias estão a negociar em alta. O espanhol IBEX 35 avança 0,66%, o alemão DAX ganha 0,41% e o francês CAC40 valoriza 0,45%.



Também o inglês FTSE 100 está 'no verde', a apreciar 0,41%.