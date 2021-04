Bolsas sobem de olho nos resultados e à espera do BCE

há 25 min. 07h28

Futuros da Europa sobem em dia de BCE

Os futuros das ações europeias estão em alta esta quinta-feira, 22 de abril, com os investidores focados nos resultados das empresas relativos ao primeiro trimestre e à espera da reunião do Banco Central Europeu (BCE).





Nesta altura, os futuros do Euro Stoxx 50 avançam 0,6%, enquanto os do S&P 500 recuam ligeiros 0,1%.

Na sessão asiática, a tendência foi maioritariamente positiva, com o japonês Topix a valorizar 1,8%, o sul-coreano Kospi a subir 0,2% e o Hang Seng de Hong Kong a avançar 0,5%. O chinês Shanghai Composite ficou inalterado.





Os investidores estão a analisar os resultados das empresas em busca de sinais sobre se a subida dos lucros no arranque do ano trará previsões de um crescimento mais forte. No início da semana, as ações caíram devido aos receios em torno do aumento de casos de covid-19 em todo o mundo que poderia prejudicar uma recuperação económica, especialmente com as ações a serem negociadas perto dos seus máximos históricos.





"Há um forte potencial de valorização adicional nas ações, especialmente à medida que avançamos na época de resultados e começamos a ter mais previsões para o próximo ano", disse Erin Browne, da Pacific Investment Management, na Bloomberg TV.





Ao mesmo tempo, espera-se que o BCE mantenha a sua política inalterada, confirmando que as compras de ativos ocorrerão a um ritmo mais rápido até junho. A reunião será de particular interesse depois de o Banco do Canadá se ter tornado o primeiro grande banco central a sinalizar que reduzirá as compras de ativos e irá acelerar o calendário esperado para possíveis aumentos dos juros.