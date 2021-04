BCE acelera compras mas não mexe na bazuca à espera da recuperação

O Banco Central Europeu (BCE) manteve a sua política monetária intacta na reunião desta quinta-feira, dia 22 de abril, assinalando que o poder de fogo da sua bazuca de 1.850 mil milhões é suficiente para contribuir para a recuperação económica.

Ainda assim, e sem surpresas, a autoridade monetária liderada por Christine Lagarde adiantou que vai acelerar o seu programa de compra de ativos no atual trimestre, período em que a economia continua debilitada devido à pandemia.



Hoje, sem surpresas, o BCE manteve todas as taxas de juro inalteradas em mínimos históricos, bem como o valor do PEPP, o programa criado para mitigar os efeitos da pandemia, em 1.850 mil milhões de euros, que continuará a disparar até, pelo menos, março de 2022, de acordo com o banco. A data pode, no entanto, ser antecipada, caso os decisores de política considerem que a pandemia já não está a ter impacto na economia da região.

De acordo com o comunicado emitido esta quinta-feira, o a instituição europeia reforça a ideia de que as compras de ativos no atual trimestre, que começou em abril, vão ser efetuadas a "um ritmo significativamente mais elevado do que aconteceu nos primeiros meses deste ano".

Lagarde, que às 13:30 dará a habitual conferência de imprensa, aguarda assim por mais sinais do ritmo de recuperação da economia antes de decidir se será necessário dar o passo de reforçar as verbas do PEPP, tal como foi admitido na última reunião.



"Na conferência de imprensa, ouviremos a perceção de Lagarde das perspetivas económicas - o BCE está a tornar-se mais positivo à medida que a implantação das vacinas é intensificada na Europa", diz Paul Diggle, analista da Aberdeen Standard Investments, numa nota de reação à decisão de hoje.



Reembolsos reinvestidos até ao final de 2023

Alguma da dívida que o BCE comprou desde o início do PEPP tem vindo a expirar. E o reembolso, ou seja, a devolução do montante ao banco central, atingiu um máximo em abril, o que fez com que a compra bruta de dívida aumentasse desproporcionalmente à compra líquida – aquela que é efetivamente contada. Mas este dinheiro será reinvestido pelo banco, na compra de nova dívida, até ao final de 2023, de acordo com o comunicado divulgado hoje.



Na semana terminada em 16 de abril, esses reembolsos atingiram um máximo desde o início do programa – março do ano passado – nos 12,1 mil milhões de euros, o que equivale a cerca de um quinto de todo o dinheiro já devolvido ao banco. No total, o BCE recebeu 56,8 mil milhões de euros nestas amortizações, que corresponde ao pagamento do capital que estava em dívida.



No APP – o programa de compras de ativos regular do banco que agrupa todos os mecanismos de obtenção de dívida exceto o PEPP –, o banco prevê que as amortizações comecem a subir, atingindo os 31 mil milhões de euros em abril deste mês.