Bolsas europeias em leve alta, apesar de tensões comerciais. Petróleo ganha pelo quarto dia

há 59 min. 07h36

Futuros da Europa e EUA na "linha de água", após sessão asiática negativa

Os futuros das ações na Europa e nos Estados Unidos estão a negociar sem tendência definida a poucos minutos da abertura da sessão no "velho continente", depois de um dia de quedas no continente asiático, provocadas pelo agudizar das tensões comerciais e dos resultados de algumas empresas.



O "rally" de três dias nas bolsas mundiais pode então ter chegado ao fim, com as ações nas maiores praças asiáticas a registarem quedas, depois dos comentários da nova secretária do Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo.



No Japão (-0,3%), em Hong Kong (-0,5%), na China (-0,4%) e na Coreia do Sul (-1,4%), os principais índices registaram perdas.





A escolhida pelo presidente eleito Joe Biden, Gina Raimondo, disse que não haveria nenhuma razão para retirar empresas como a Huawei Technologies ou a ZTE da "lista negra" dos Estados Unidos, o que quer dizer que as empresas norte-americanas continuam a necessitar de uma licença por parte do Governo para transacionarem bens com estas companhias chinesas.

A meio da temporada de apresentação de resultados empresariais, os investidores estão a refletir sobre os sinais distintos que a economia dos Estados Unidos tem estado a dar, numa altura em que ainda aguardam pela aprovação do pacote de estímulos orçamentais de 1,9 biliões de dólares de Joe Biden.