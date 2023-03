Ouro brilha no arranque do mês. Euro avança face ao dólar. Juros da Zona Euro agravam-se

09h09

Atividade industrial na China dá força ao petróleo. Baixa das temperaturas leva gás a valorizar

O petróleo está a valorizar, após a divulgação de dados positivos sobre a atividade industrial na China, que registou a maior subida do mês numa década e que reforça as perspetivas de aumento do consumo por parte do maior importador mundial de crude.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, soma 0,77% para 77,64 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, sobe 0,79% para 84,11 dólares por barril.



Ainda a influenciar a negociação estão dados que mostram uma aumento do consumo na Índia, com subidas de dois dígitos para gasolina e diesel.



"Os preços podem ganhar apoio de sinais de uma recuperação económica do maior importador de crude do mundo", começou por explicar Ravindra Rao, analista da Kotak Securities, à Bloomberg.



"É esperado que o consumo de crude neste país atinja níveis pré-pandemia e pode contribuir para a maior parte da procura mundial", completou.



No mercado do gás, os futuros estão a valorizar com a possibilidade de temperaturas mais frias este mês, com potencial queda de neve na Alemanha e no Reino Unido levando a um aumento no consumo de gás através de aquecimento das casas.