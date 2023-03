Inflação na Alemanha acelera para 9,3% em fevereiro

Em comparação com o mês anterior, os preços - também medidos pelo IHPC, que é usado nas comparações europeias e pelas instituições internacionais - cresceram 1%. Os analistas esperavam um avanço de 0,7%.



A inflação na Alemanha, medida pela variação homóloga do índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC), acelerou para 9,3% em fevereiro, contrariando as expectativas dos analistas que apontavam para uma inflação de 9% (em janeiro ficou nos 9,2%).Em comparação com o mês anterior, os preços - também medidos pelo IHPC, que é usado nas comparações europeias e pelas instituições internacionais - cresceram 1%. Os analistas esperavam um avanço de 0,7%. Os dados relativos à Alemanha são revelados um dia depois de terem sido conhecidos os números da inflação noutros países europeus. Os dados relativos à Alemanha são revelados um dia depois de terem sido conhecidos os números da inflação noutros países europeus.

Estes valores foram divulgados antes da inflação na Zona Euro, o que vai acontecer esta quinta-feira, com os economistas a perspetivarem uma desaceleração para 8,1%, após ter sido de 8,6% em janeiro.

A taxa de inflação preliminar em França subiu para 6,2% em termos homólogos, mais duas décimas do que em janeiro, sendo que índice harmonizado ascendeu a 7,2%, o valor mais elevado desde a fundação da Zona Euro, em 1999. Já em Espanha a estimativa rápida aponta para uma subida para 6,1%, depois de terem sido de 5,9% em dezembro.Em Portugal, o índice harmonizado de preços no consumidor, que permite comparações com a taxa de inflação registada nos restantes países da União Europeia e é o indicador considerado pelo Eurostat, terá registado uma variação homóloga de 8,6%, valor igual ao do mês precedente.Já a taxa de inflação medida pelo índice de preços no consumidor (IPC) e que, grosso modo, exclui os gastos dos turistas, recuou em fevereiro para 8,2%, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), sendo o quarto recuo consecutivo, explicado sobretudo pelo abrandamento nos preços da energia. O valor compara com os 8,4% registados em janeiro