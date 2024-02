há 18 min. 07h46

Europa aponta para ligeiras perdas. Ásia encerra mista

As bolsas europeias apontam para um arranque com ligeiras perdas, num dia em que os investidores aguardam pela divulgação de novos dados económicos na Zona Euro.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 cedem 0,09%.



O Eurostat divulga hoje como evoluíram os preços na produção industrial em dezembro na região da moeda única. Já no Reino Unido, França, Alemanha, Espanha e Itália é conhecido o índice dos gestores de compras (PMI) dos serviços em janeiro. Na maior economia alemã, a maior na Europa, são também divulgados os números da balança comercial de dezembro.



Na Ásia, a negociação encerrou mista, num dia em que os investidores digeriram mais uma série de promessas dos decisores de política monetária na China no sentido de estabilizar o mercado de capitais.





Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, perdeu 0,04% e o Shanghai Composite deslizou 1,02%. No Japão, o Topix valorizou 0,67% e o Nikkei ganhou 0,54%. Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,92%.



"As empresas de média e pequena capitalização estão sob intensa pressão de venda à medida que alguns investidores têm apostado em mais apoio nacional para as de grande capitalização", afirmou Ken Wong, especialista em ações asiáticas na Eastspring Investments, em declarações à Bloomberg.