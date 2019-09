As bolsas europeias terminaram a primeira sessão da semana com mais um registo positivo, o terceiro consecutivo. A esperança de uma reviravolta em Londres, em termos do Governo e da orientação a dar ao Brexit, impulsionou a bolsa londrina e está a pesar sobre a libra.

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,70% para os 4.921,90 pontos

Stoxx 600 apreciou 0,32% para os 380,69 pontos

S&P500 encerrado devido à comemoração do Labour Day

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 0,9 pontos base para 0,128%

Euro cede 0,07% para 1,0974 dólares

Petróleo em Londres desliza 3,36% para os 58,40 dólares o barril

Europa otimista pela terceira sessão

As principais praças europeias fecharam a sessão com sinal verde, contando desta forma a terceira sessão consecutiva com saldo positivo. O Stoxx600, o maior agregador europeu, subiu 0,32% para os 380,69 pontos, num dia em que chegou a tocar num máximo de um mês, nos 382,09 pontos. O setor financeiro destacou-se com os maiores ganhos, ao somar quase 1%.





O Velho Continente mostra-se otimista numa altura em que, apesar da aplicação de uma nova ronda de tarifas pelos EUA à China e vice-versa, as duas maiores economias do mundo garantem estar a avançar com as negociações.