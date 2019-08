Os mercados em números

PSI-20 perdeu 1,29% para 4.796,20 pontos

Stoxx 600 deslizou 0,31% para os 370,41 pontos S&P500 cai 0,74% para os 2.896,93 pontos Juros da dívida portuguesa a dez anos recuaram 4,5 pontos base para os 0,236% Euro recua 0,25% para 1,1172 dólares Petróleo em Londres deprecia 0,35% para 58,30 dólares por barril



Europa sente o peso de Itália e mantém queda

As principais bolsas europeias terminaram a sessão em terreno negativo. O agregador das 600 maiores cotadas, o Stoxx600, deslizou 0,31% para os 370,41 pontos, contando desta forma a segunda sessão consecutiva no vermelho. As cotadas do setor da banca foram as que registaram as maiores perdas, ao descer 1,82%. Uma tendência justificada pela perspetiva de manutenção de políticas de juros historicamente baixos, o que penaliza as margens dos bancos.

O nervosismo nos mercados internacionais é provocado por vários fatores. Na mente dos investidores continua a guerra comercial, depois de o presidente donald Trump se ter mostrado confortável com um cenário de cancelamento da próxima reunião com a China, criando desta forma maiores dúvidas quanto à possibilidade de as duas maiores economias do mundo chegarem a acordo.

No Velho Continente, o principal foco de tensão está em Itália, numa altura em que a coligação que sustentava o Governo se desfez, apontando para eleições antecipadas, que poderão não ser imediatas, caso o presidente da República opte por uma solução temporária, como um governo tecnocrata.

Em Lisboa, o índice nacional, o PSI-20, perdeu 1,29% para 4.796,20 pontos, abalado sobretudo por uma quebra de mais de 5% no "peso pesado" BCP.





Alívio nos juros regressa à Europa, Argentina dispara

Os juros da dívida a dez anos portuguesa desceram 4,5 pontos base para os 0,236%, espelhando o contraditório daquilo que se passa nos mercados acionistas: face à incerteza, os investidores optam por se refugiar nas obrigações. Na Alemanha, os juros para a dívida com a mesma maturidade aliviaram 1,5 pontos base para 0,593 negativos, colocando o prémio das obrigações nacionais face às germânicas nos 82,9 pontos base.



A evolução no âmbito nacional acontece ainda depois de, na passada sexta-feira, a Moody's ter mantido o rating de Portugal em Baa3, apenas um nível acima do "lixo", mas subiu o outlook (perspectiva) de "estável" para "positivo", abrindo a porta a uma melhoria do rating na próxima reavaliação.