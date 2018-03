As bolsas europeias fecharam com ganhos e o euro recuou, numa altura em que as atenções estão focadas na reunião da Fed. As taxas de juro de Portugal recuaram, tocando em mínimos de 2018, enquanto o prémio de risco está em mínimos de quase oito anos.

Reuters

Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,46% para 5.421,36 pontos

Stoxx 600 avançou 0,51% para 375,57 pontos

S&P 500 valoriza 0,13% para 2.716,55 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1,1 pontos base para 1,727%

Euro desce 0,66% para 1,2254 dólares

Petróleo sobe 1,88% para 67,29 dólares por barril

Bolsas sobem à boleia das matérias-primas

As bolsas europeias subiram, num dia em que o destaque pela positiva foi para as matérias-primas, serviços financeiros e seguros. Os ganhos no Velho Continente foram, contudo, pouco expressivos, numa altura em que os investidores estão focados na política monetária de ambos os lados do Atlântico. Amanhã será divulgada a decisão da Reserva Federal norte-americana, que deverá subir os juros pela primeira vez este ano, e no dia seguinte será a vez de o Banco de Inglaterra (BoE) se pronunciar – espera-se que os juros sejam mantidos no Reino Unido mas os investidores estarão atentos ao que vai ser dito para terem pistas sobre o rumo da política monetária do BoE.

Na bolsa nacional, o dia também foi de ganhos, com o PSI-20 a subir 0,46%, a beneficiar precisamente da valorização da Galp Energia, que acompanhou o sector, e da EDP Renováveis.

Juros caem e prémio de risco toca em mínimos

A taxa de juro de Portugal a 10 anos quebrou, pela primeira vez desde Abril 2015, a barreira de 1,7% durante esta terça-feira. O prémio de risco face à Alemanha e França tocou em mínimos de 2010. Já contra os EUA o spread não era tão baixo desde 1999. A taxa de juro a 10 anos aliviou das quedas e acabou por ceder 1,1 pontos base para 1,727%. Já a taxa para a dívida alemã com a mesma maturidade subiu 1,6 pontos para 0,585%.



Taxas Euribor caem a seis meses e sobem a 12 meses

As taxas Euribor estabilizaram nos prazos a três e nove meses, enquanto no prazo a seis meses caíram e a 12 meses subiram. As taxas Euribor mantiveram-se hoje a três e nove meses nos -0,329% e -0,223%, respectivamente. Já a taxa a seis meses caiu para -0,273% e a Euribor a 12 meses subiu para -0,191%.

Euro desce à espera da Fed

O euro está em queda, na expectativa da decisão de política monetária da Reserva Federal (Fed), que será anunciada amanhã, quarta-feira. Isto porque os investidores continuam expectantes em relação às pistas que podem ser anunciadas após a reunião de dois dias, visto já estar praticamente incorporada uma subida de juros de 25 pontos base. O euro desce 0,42% para 1,2284 dólares.

Petróleo sobe mais de 2% com dados da OPEP

O petróleo está a subir mais de 2%, com as perspectivas a apontarem para que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados, incluindo a Rússia, tenham conseguido reduzir a oferta mundial de petróleo, o que consequentemente aumenta os preços do ouro negro, segundo a Bloomberg. Isto depois de as previsões apontarem para que as reservas de crude dos EUA tenham aumentado em 3,4 milhões de barris na semana passada, o que representa um abrandamento face à semana anterior.

Ouro recua com subida do dólar

O ouro segue em queda no mercado internacional a reflectir a subida do dólar, numa altura em que os investidores aguardam por mais sinais sobre o futuro da política monetária nos EUA. O ouro está a descer 0,49% para 1.310,46 dólares por onça.