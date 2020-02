Fecho dos mercados: Reação da China ao coronavírus dá força às bolsas e OPEP põe crude em alta

As bolsas do velho continente valorizaram com os investidores mais confiantes na capacidade de as autoridades chinesas evitarem uma pandemia de efeitos imprevisíveis para uma economia mundial em desaceleramento. OPEP consegue pôr o petróleo a crescer e atividade na construção coloca libra no verde.

Os mercados em números

PSI-20 cresceu 0,75% para 5.264,14 pontos

Stoxx 600 ganhou 1,64% para 418,47 pontos

S&P500 avança 1,63% para 3.302,02 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 3 pontos base para 0,296%

Euro recua 0,15% para 1,1043 dólares

Petróleo em Londres sobe 1,25% para 55,13 dólares por barril

Ação da China no coronavírus "cura" bolsas europeias

As bolsas europeias valorizaram na sessão desta terça-feira, 4 de fevereiro, com o índice de referência europeu Stoxx600 a ganhar 1,64% para 418,47 pontos, no segundo dia seguido em terreno positivo, e apoiado na subida de todos os setores do velho continente, em particular a valorização das matérias-primas.

Em sintonia com as congéneres europeias, o lisboeta PSI-20 somou 0,75% para 5.264,14 pontos, animado pelos ganhos do BCP (+1,67% para 0,1951 euros) e da Galp Energia (+2,59% para 13,685 euros).

A resposta das autoridades chinesas para conter a propagação do coronavírus está a ser bem recebida nos mercados europeus, que acreditam que os esforços de Pequim poderão ajudar a prevenir uma pandemia global e respetivos efeitos negativos para uma economia global já com sinais de abrandamento.

Recorde-se que esta segunda-feira, depois da forte queda das bolsas chinesas, o Banco Central da China injetou 900 mil milhões de yuans de fundos por meio de operações de recompra reversa, além de que as autoridades chinesas impuseram limites à venda de títulos cotados em bolsa a descoberto para travar o receio generalizado.





Juros das dívidas agravam-se na Zona Euro

Os juros das dívidas públicas estão a subir para a generalidade dos países que integram a área do euro. O recentrar das atenções dos investidores na compra de ações acaba por reduzir o apetite destes por ativos considerados mais seguros tais como obrigações soberanas.

Assim, a taxa de juro associada aos títulos de Portugal com prazo a 10 anos sobe 3 pontos base para 0,296%, na segunda sessão consecutiva de agravamento. O mesmo para as obrigações de Espanha com a mesma maturidade, cuja "yield" cresce 2,2 pontos base para 0,258%. A taxa de juro exigida pelos investidores para adquirirem dívida portuguesa a 10 anos no mercado secundário persiste assim acima daquele que exigem para comprar obrigações espanholas.

Já a "yield" corresponde às obrigações alemãs a 10 anos avança pela primeira vez em cinco sessões, seguindo a subir 3,9 pontos base para -0,406%.

Libra recupera e euro cai pelo segundo dia

A divisa britânica está a recuperar valor nos mercados cambiais depois de ontem ter sido penalizada pelas posições díspares enunciadas por Bruxelas e Londres quanto ao que pretendem para a sua relação futura.

A libra está a apreciar-se em torno de 0,5% contra o euro, apoiada em especial na evolução - melhor do que previam as estimativas - da atividade no setor britânico da construção, o que está a contrabalançar a apreensão quanto à possibilidade de um "hard Brexit" uma vez concluído o período de transição iniciado a 1 de fevereiro e que termina a 31 de dezembro próximo.

Já o euro deprecia-se pela segunda sessão consecutiva, estando a perder 0,15% para 1,1043 dólares.