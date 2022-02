Europa arranca sessão no verde. Bunds germânicas continuam na linha de água

há 41 min. 08h57

Juros na zona euro aliviam mas yield das bunds alemãs continua acima da linha de água

Esta quarta-feira, as taxas de juro das obrigações com maturidade a dez anos estão aliviar tanto na zona euro como nos Estados Unidos da América (EUA). A Reserva Federal norte-americana (fED) conseguiu acalmar o nervosismo dos investidores, através de várias declarações proferidas por líderes regionais, um dia depois de a palavra "agravamento" ter invadido o mercado da dívida soberana. No entanto, as bunds alemãs mantêm-se na linha de água.





As bunds germânicas, vistas como a referência na zona euro, estão a aliviar 2,1 pontos base nas obrigações com maturidade a dez anos. Ainda assim, a taxa mantém-se acima da linha de água, em 0,011%, depois de ontem ter subido para o patamar dos 0%, repetindo o feito de há duas semanas.





Na Península Ibérica, os juros de Portugal para obrigações com a mesma maturidade aliviam 2,1 pontos base para 0,667%. Em Espanha o sentimento também é de alívio, estando a yield das obrigações a dez anos a descer 2,6 pontos base para 0, 749. Em Itália, os juros da dívida a dez anos estão a aliviar 3,5 pontos base, para uma taxa de 1,286%.





Nos EUA, a yield das obrigações a dez anos está também a aliviar 1,1 pontos base para 1,77%. Estas descidas das yields referentes às dividias soberanas da zona euro e dos EUA surgem numa altura em que vários membros da Fed tentam acalmar os ânimos dos investidores.





Os líderes regionais da Reserva Federal adotaram um tom menos agressivo do que o seu presidente nacional, Jerome Powell.





Até ao momento nenhum dos seis líderes que falou até agora admitiu um aumento de meio ponto base das taxas de juro já em Março, sendo que o discurso mais agressivo foi de James Bullard, presidente da Fed de St.Louis que frisou que "cinco aumentos não é assim uma aposta tão má".





Por sua vez, a responsável pelo braço da Fed em São Francisco, Mary Daky e a presidente da organização na região do Kansas, Esther George, frisaram que "não é do interesse de ninguém que a Fed tome medidas inesperadas" e que a subida das taxas de juro "será avisada no tempo devido". A organização toma uma decisão final sobre este assunto na reunião agendada para os próximos dias 15 e 16 de março.

"Os lideres regionais querem demonstrar que são eles os capitães do navio e querem avisar o mercado de que estão a controlar a situação, de forma a evitar o nervosismo dos investidores", comentou Julia Coronado, técnica de "research" da MacroPolicy Perspectives.