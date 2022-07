Futuros da Europa apontam para abertura em terreno negativo

há 14 min. 07h50

Europa aponta para o vermelho. Japão em contraciclo com a Ásia no rescaldo de eleições

Os principais índices bolsistas da Europa estão a apontar para uma abertura no vermelho, numa semana que vai ser marcada pelo início da "earnings season" e pela divulgação da taxa de inflação no mês passado não só em vários países da Europa, como também nos Estados Unidos.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 perdem 1,3%.



Na Ásia, as principais praças encerraram também em terreno negativo numa altura em que os casos de covid-19 voltaram a aumentar na China, o que levanta receios de uma desaceleração económica e novos confinamentos.





Todos os setores encerraram em terreno negativo, com as maiores quedas a serem registadas pelas empresas de materiais e de consumo. Por índices, os chineses foram os que mais perderam, com o Hang Seng a desvalorizar 2,7% e Xangai a cair 1,5%.





"O sentimento [dos investidores] voltou a enfraquecer à medida que os casos de covid-19 aumentam novamente na China" adianta Cui Xuehua, analista da Meritz Securities, à Bloomberg. "Também há preocupações sobre os confinamentos, à medida que as empresas começam a reportar os seus resultados", explica.





O Japão negociou em contraciclo com os pares asiáticos ao registar ganhos, depois de os cidadãos se terem dirigido às urnas e a coligação que governa ter conseguido aumentar os lugares na câmara alta, na sequência da morte do antigo primeiro-ministro do país, Shinzo Abe. Em reação, o Topix somou 1,5% e o Nikkei valorizou 0,7%.





Na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 0,1%.