Euro mantém-se abaixo da paridade com o dólar

O euro continua a valer menos de um dólar, estando esta terça-feira a derrapar 0,35% para 0,9908 dólares. Já na segunda-feira, a moeda única chegou a valer 0,9990 dólares, o valor mais baixo desde 14 de julho, quando negociou nos 0,9952 dólares.

As oscilações têm feito parte da negociação da moeda única contra a nota verde. A volatilidade implícita do par euro-dólar subiu esta terça-feira pelo oitavo dia, pela primeira vez desde abril de 2017, de acordo com a Bloomberg.

A moeda única está, por um lado, a ser pressionada pelas preocupações relacionadas com uma possível crise energética no inverno e numa altura em que os fundos de cobertura de risco apostam numa abordagem "hawkish", mais restritiva, por parte dos membros da Reserva Federal norte-americana (Fed), durante o simpósio Jackson Hole, o que pode acelerar a velocidade do "rally" da nota verde.

Além disso, o dia está a ser marcado pela divulgação do índice de gestores de compras (PMI) da S&P Global, segundo o qual a atividade empresarial da Zona Euro contraiu em agosto pelo segundo mês consecutivo, depois de 16 meses de crescimento. O índice caiu para 49,2 pontos em agosto, face a 49,9 pontos em julho, de acordo com a estimativa rápida.

Os dados "apontam para uma contração da economia durante o terceiro trimestre", alerta a S&P Global. "A queda da produção está a verificar-se numa multiplicidade de setores", desde o setor automóvel até ao turismo e imobiliário. Também a Alemanha viu o seu índice registar a queda mais acentuada desde junho de 2020, enquanto em França a atividade económica contraiu pela primeira vez em um ano e meio.

Foi a 13 de julho que o euro atingiu a paridade com o dólar pela primeira vez em mais de 20 anos. O cenário ocorreu após a divulgação dos dados da inflação nos Estados Unidos, que alcançou os 9,1% em junho, o valor mais alto desde 1981. No espaço de um ano, o euro já tombou mais de 14% face ao dólar.