Incerteza nos EUA atira juros de Portugal para mínimos históricos. Probabilidade de Biden ganhar está agora perto dos 55%

08h27

PSI-20 segue queda das bolsas europeias com incerteza nos EUA

O índice PSI-20 abriu a sessão desta quarta-feira a cair 1,74% para os 3.979,19 pontos, numa manhã em que todos os índices europeus estão a conhecer quedas superiores a 1%, devido à incerteza que chega do outro lado do oceano.



Os primeiros resultados estão a dar vantagem ao candidato Democrata, Joe Biden, mas nada está definido e a corrida entre Trump e Biden será mais renhida face ao que apontavam as sondagens.

Tendo este aspeto em consideração, a volatilidade está a tomar conta dos mercados neste inicio de manhã europeu, com os futuros do S&P 500 a balançar entre ganhos e perdas, de forma sucessiva, sem conseguir assumir uma tendência firme, uma vez que os investidores estão a avaliar um resultado mais incerto do que o previsto inicialmente.



Por cá, a bolsa nacional tem 15 cotadas em queda e duas a negociar de forma estável. O grupo EDP é o que mais prejudica as pretensões do índice global, com a EDP Renováveis a desvalorizar 3,81% para os 16,14 euros. Este ano, os títulos desta cotada valorizaram este ano quase 60% para perto de máximos históricos, sendo, de longe, a cotada do PSI-20 com melhor desempenho.