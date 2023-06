Bolsas europeias mistas. Juros aliviam na Zona Euro

09h20

Europa abre mista com investidores a pesarem crescimento da economia chinesa

Os principais índices europeus estão a negociar mistos esta terça-feira, com a negociação a ser pautada por preocupações com a economia chinesa, depois de uma sessão asiática marcada por elevada ansiedade e falta de estímulos por parte de Pequim.



O índice de referência europeu, Stoxx 600, recua 0,14% para 461,39 pontos, com o setor de químicos a ser o que mais pressiona, com uma queda perto de 2%. Este setor está a ser fortemente penalizado depois de a empresa de químicos alemã Laxness ter cortado as previsões de lucros para a segunda metade do ano e estar a registar uma queda superior a 13%.



Fracos "guidances" juntamente com a desaceleração económica podem levar a um forte recuo nos mercados, disse Susana Cruz, analista da Liberum Capital, à Bloomberg.



"No entanto, tal não deverá acontecer devido à queda das expectativas da inflação e o fim do ciclo da subida das taxas de juro, que vão providenciar apoio na segunda metade de 2023", completou a analista.





Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax perde 0,39% e, em Amesterdão, o AEX regista um decréscimo de 0,28%.



Em sentido contrário, o francês CAC-40 avança 0,01%, o britânico FTSE 100 sobe 0,18% e o espanhol IBEX 35 pula 0,13%. O italiano FTSEMIB está inalterado nos 27.754,25 pontos.