Gás abaixo dos 50 euros pela primeira vez em 17 meses. Petróleo recua

07h46

Inflação e Fed apontam Europa para o vermelho. Ásia encerra segunda semana de perdas.

A Europa aponta para terreno negativo depois de a Ásia ter fechado no vermelho, à medida que os investidores continuam avaliar o impacto da inflação e de outros dados económicos nas contas das empresas e a digerir as mais recentes declarações de dois membros do banco central norte-americano.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 caem 0,8%.

Na Ásia, pelo Japão, o Topix deslizou 0,46% e o Nikkei perdeu 0,66%. Por sua vez, na China, Xangai caiu 0,5% e o Hong Kong derrapou 1,26%. Por fim, na Coreia do Sul, o Kospi desvalorizou 0,98%.



O MSCI Ásia Pacífico fechou uma segunda semana consecutiva de perdas.

Além da inflação na ótica do produtor nos EUA – que subiu mais do que o esperado em janeiro - os investidores estão a digerir as mais recentes declarações de dois membros da Reserva Federal norte-americana (Fed) ainda no rescaldo da divulgação destes números.

Tanto a presidente da Fed de Cleveland, Loretta Mester, como o líder do banco central em St.Louis, James Bullard, abriram a porta a uma subida da taxa dos fundos federais em 50 pontos base na próxima reunião do Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC), agendada para março.