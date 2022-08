Menor procura chinesa puxa petróleo para baixo. Ouro desvaloriza. Europa ganha

09h16

Petróleo cai com olhos postos na China e no Irão

Os preços do "ouro negro" seguem em terreno negativo no início da semana, com os investidores preocupados com a procura chinesa e a possibilidade de maior oferta iraniana.





Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, segue a ceder 1,56% para 96,62 dólares por barril.

Já o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, recua 1,61% para 90,61 dólares por barril.



O banco central da China cortou as taxas de juro, como estratégia para apoiar a sua economia, fragilizada pela pandemia. A procura do país por petróleo no mês passado foi 10% mais baixa que no ano passado, salienta a Bloomberg.



"Os renovados confinamentos na China estão a pesar na procura, além das preocupações com uma recessão, ao mesmo tempo que as preocupações com a oferta reduziram", diz à Bloomberg Vandana Hari, fundadora do Vanda Insights. A possibilidade de um regresso do petróleo iraniano alimenta este sentimento, sublinha.



O processo para retomar o acordo nuclear com o Irão parece estar a avançar, com um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano a indicar que ja existe uma base que permite assinar tal acordo "num futuro muito próximo", após progressos "consideráveis" nas últimas negociações.