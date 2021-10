Onda de otimismo ligado à época de resultados deverá contagiar praças europeias no arranque

07h48

Época de resultados trimestrais gera sentimento positivo

Os futuros da Europa apontam para um arranque em terreno positivo na última sessão da semana, numa altura em que a época de apresentação de resultados do trimestre está a gerar algum otimismo entre os investidores.

O salto de quase 2% do S&P na sessão de quinta-feira, onde os resultados da banca norte-americana estiveram em destaque, deverá também "contagiar" os investidores na Europa.

Na agenda desta sexta-feira estão os resultados do Goldman Sachs e ainda da Rio Tionto e da Schroders. Já no tema dos indicadores económicos, as atenções vão estar viradas para os dados da balança comercial na Zona Euro em agosto e para a inflação de Itália e França em setembro, duas economias de relevo no mercado europeu.

Nas praças asiáticas a sessão fica marcada pelos tons de verde, com o índice de Taiwan em destaque, a avançar 2,4%. A fabricante TSMC impulsionou este índice, num dia em que esteve a reagir à subida de quase 14% dos lucros no terceiro trimestre. Os títulos da empresa fecharam com ganhos de 4,71%.

No Japão, o Nikkei avançou 1,81% e o Topix 1,86%. Em Hong Kong o Hang Seng valorizou 1,08% e a bolsa de Xangai subiu 0,3%.