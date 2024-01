Europa ligeiramente em baixa. Política monetária centra atenções

07h38

Otimismo sobre política monetária deve dar ganhos às praças europeias. Ásia no verde

Os principais índices europeus estão a apontar para ganhos no início da sessão desta segunda-feira, dando continuidade à subida do final da semana passada.



Os investidores estão otimistas relativamente ao caminho da política monetária dos bancos centrais, particularmente após a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ter afirmado que as taxas de juro de referência já atingiram o ponto máximo.



"Acredito que atingiram o seu pico", disse, evitando, no entanto, comprometer-se quanto a datas para possíveis cortes nas taxas de juro diretoras.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 avançam 0,4%.



Na Ásia a sessão foi também positiva, com os principais índices japoneses a renovarem máximos de 34 anos.



As praças chinesas, por sua vez, oscilaram entre ganhos e perdas depois de o Banco Popular da China ter optado por manter as taxas de juro para empréstimos a um ano inalteradas, aumentando expectativas de que possa reduzir essas taxas de juro para estimular a economia.



A negociação nas praças asiáticas foi mais reduzida dado que esta segunda-feira é feriado nos Estados Unidos.



"Os mercados continuam a acreditar numa narrativa de um 'soft landing' nos EUA com a desinflação e um abrandamento (não o colapso) do crescimento económico a serem as principais tendências nos próximos meses", referem analistas do Nomura, numa nota vista pela Bloomberg.



No entanto, acrescentam, as praças asiáticas têm negociado com pouco ânimo devido a fatores locais.



Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, recua 0,22% e o Shanghai Composite ganha 0,15%. No Japão, o Topix sobe 1,22% e o Nikkei soma 0,91%. Na Coreia do Sul, o Kospi avança 0,037%.