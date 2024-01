Mar Vermelho: EUA e Reino Unido lançam ataques aéreos contra rebeldes Houthis

Para participar no Fórum do Caldeirão de Bolsa dedicado à insegurança no Mar Vemelho clique aqui

Os EUA e o Reino Unido lançaram na noite desta quinta-feira ataques aéreos contra posições dos rebeldes Houthis no Iémen, apoiados pelo Irão, numa escalada da tensão na região do Mar Vermelho.Os "raides" são uma retaliação à série de ataques dos rebeldes nos últimos dias que têm perturbado o tráfego marítimo no Mar Vermelho.Os ataques das forças dos EUA e britânicas foram confirmados à Bloomberg por um oficial norte-americano, que indicou que um anúncio oficial seria feito nas próximas horas.A ofensiva ocorre horas depois do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken ter terminado um périplo pelo Médio Oriente em que abordou não só o conflito entre Israel e o Hamas mas também tentou apoio regional para uma resposta mais agressiva contra os rebeldes Houthis.O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, autorizou esta quinta-feira a participação de militares britânicos em ações conjuntas contra os rebeldes Houthis.A tensão na região tem vindo a aumentar e esta quinta-feira o Irão arrestou um petroleiro que transportava crude oriundo do Iraque.