Verde marca futuros na Europa e fecho de sessão asiática antes da inflação nos EUA

07h41

Verde marca negociação de futuros na Europa e fecho de sessão asiática antes dos dados da inflação nos EUA

O fim da sessão na Ásia e a negociação dos futuros na Europa foi pintada sobretudo de verde, horas antes de serem conhecidos os dados da inflação nos EUA e numa altura em que os investidores estão atentos ao desenrolar de um importante encontro de decisores económicos na China.





Na Ásia, pela China, Xangai valorizou 0,2% e Hong Kong somou 1,2%. A Conferência Central de Economia do Trabalho deverá terminar esta terça-feira. O encontro poderá indicar a necessidade de um papel mais pró-ativo da política orçamental, incluindo uma maior antecipação do financiamento, de acordo com a Bloomberg Economics.





Pelo Japão, o Nikkei ganhou 0,16% e o Topix perdeu 0,23%. Na Coreia do Sul, o Kospi valorizou 0,39%.

Na Europa, os futuros – que vencem este mês – sobre o Euro Stoxx 50 ganham 0,13% enquanto este tipo de derivados sobre o alemão DAX avançam 0,07%.