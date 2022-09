Agências afastam impacto do pacote anti-inflação

O Estado português vai gastar 2,4 mil milhões de euros para apoiar as famílias e limitar o impacto da inflação no poder de compra. A despesa adicional não é vista pelas agências de “rating” como risco para o caminho de diminuição do rácio da dívida pública, validando a expectativa do ministro das Finanças Fernando Medina. Deixam, ainda assim, alertas sobre os efeitos da inflaçã

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...