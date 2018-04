Arábia Saudita faz maior emissão de dívida em dólares de um país emergente

A Arábia Saudita levantou 11 mil milhões de dólares numa emissão de dívida, que representa a maior operação deste tipo realizada por um país emergente este ano.





De acordo com os dados revelados pela Bloomberg, Riade vendeu 4,5 mil milhões em obrigações com maturidade em 2015, com um juro 140 pontos base acima dos títulos dos Estados Unidos com o mesmo prazo, o que equivale a 4,13%.