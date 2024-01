BCP prepara emissão de dívida subordinada perpétua

O Banco Comercial Português (BCP), composto pelo Barclays Bank, o BNP Paribas, o BofA Securities, o Deutsche Bank e o Millennium BCP, para prepararem umaEm comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP explica que mandatou este sindicato bancário para organizar esta quarta-feira "um conjunto de reuniões com investidores qualificados", e que "dependendo das condições de mercado" poderá decidir realizar uma "emissão de de títulos representativos de fundos próprios adicionais de nível 1 (Additional Tier 1)".

cujas condições previam já esta possibilidade. Ao longo dos primeiros cinco anos, a taxa de juro foi fixada em 9,25% ao ano.





A emissão será denominada em euros, a taxa fixa, com possibilidade de reembolso antecipado a partir do quinto ano e um "mecanismo de redução temporária do respetivo valor nominal em caso de verificação de um nível de fundos próprios principais de nível 1 (CET1), em base individual ou consolidada, abaixo de 5,125%".Recorde-se que no arranque deste ano, a instituição financeira liderada por Miguel Maya decidiu optar pelo reembolso antecipado de 400 milhões de euros em dívida desta natureza que tinha emitida em 2019 eEsta potencial emissão de títulos de dívida subordinados perpétuos deverá ser classificada com um "rating" de B+ pela Fitch, acrescenta a Bloomberg.