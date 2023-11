BCE autoriza BCP a reembolso antecipado de obrigações "AT1" de 400 milhões de euros

O BCP recebeu autorização do Banco Central Europeu (BCE) para exercer a opção de reembolso antecipado do instrumento de AT1 ("additional tier 1") em curso, obrigações com características de fundos próprios nível 1, no montante de 400 milhões de euros. A informação foi comunicada esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."O Banco Comercial Português informa que recebeu autorização do BCE para reduzir Fundos Próprios, através do exercício da opção de reembolso antecipado da emissão de Additional Tier 1 ("AT1") em curso, considerando que na sequência da referida redução, os fundos próprios e os passivos elegíveis do BCP, em base consolidada, deverão exceder os requisitos previstos no Regulamento (EU) Nº 575/2013 da Diretiva 2013/36/EU do Parlamento e do Conselho Europeu e na Diretiva 2014/59/EU do Parlamento e do Conselho Europeu, por uma margem considerada adequada pelo BCE", pode ler-se no documento.O banco informa ainda que a decisão sobre a opção de reembolso antecipado da emissão de AT1 ainda está em avaliação, não estando nenhuma decisão ainda tomada. "A decisão será oportunamente comunicada nos termos constantes das condições finais da referida emissão", indica também a instituição.